Karstädt: Männer stehlen Geld und fliehen mit Pkw

Aus der Wohnung eines Zweifamilienhauses in Karstädt haben unbekannte Täter am Freitagnachmittag Bargeld gestohlen. Vermutlich gelangten die Täter durch eine unverschlossene Hintertür in das Haus.

Dort durchsuchten sie ein Zimmer und stahlen aus einem Behältnis Bargeld. Nachbarn hatten die beiden Täter, zwei Männer, beim Verlassen des Hauses bemerkt und sie angesprochen. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung eines parkenden Pkw.

Die hinzugerufene Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch untersucht werden sollen. Es wird wegen Diebstahls ermittelt.