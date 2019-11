Katzow: Einbruch in ein Einfamilienhaus

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

24. November 2019, 10:55 Uhr

Am 23.11.2019 gegen 16:50 Uhr meldete ein 78-jähriger Geschädigter der Polizei, dass unbekannte Täter in sein Wohnhaus in 17509 Katzow im Ortsteil Jägerhof eingedrungen sind. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. In der Zeit von 09:00 Uhr - 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ein. Im Haus durchsuchten die Täter alles und stießen dabei auf dem Schlüssel zum Waffenschrank.

Diesen öffneten sie und entwendeten aus diesem einen Revolver mit dazugehörender Munition. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannter Richtung. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.