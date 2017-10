Kavelstorf: Brand in Baustofffabrik

von svz.de

erstellt am 24.Okt.2017 | 12:01 Uhr

In Kavelstorf bei Rostock ist am Dienstagmorgen das Produktionsgebäude eines Baustoffherstellers in Brand geraten. Wie der Landkreis Rostock mitteilte, war das Feuer im Keller ausgebrochen und wurde mit Schaum erstickt. Bei dem Brand sei auch eine größere Menge Öl ausgetreten, die nun beseitigt werden müsse. An dem Einsatz, der den Angaben zufolge am späten Vormittag noch andauerte, waren sechs Feuerwehren beteiligt. Nachdem der Raum ausreichend abgekühlt ist, sollen mit Wärmebildkameras Glutnester aufgespürt werden, hieß es.