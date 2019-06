von svz.de

30. Juni 2019, 18:40 Uhr

Auf Auto-Kennzeichen hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag an der Pustohler Chaussee abgesehen. Und sie waren erfolgreich. Auf einem Parkplatz in Nähe des Kleingartenvereins Seeblick stahlen die Täter die Kennzeichentafeln zweier Autos. Die Kripo in Bützow ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.