Kobrow II: Diebstahl gibt Polizei Rätsel auf

erstellt am 12.Nov.2017 | 15:47 Uhr

Das Verschwinden eines großen DDR-Anhängers HW 80 vom Remondis-Gelände in Kobrow II gibt der Sternberger Polizei Rätsel auf. „Das Gelände ist umzäunt, es gibt keinerlei Spuren“, so der Dienst habende Beamte im Sternberger Revier, Polizeikommissar Florian Schöllermann. Der Zeitpunkt des Verschwindens des HW 80 wird mit der Nacht vom 9. auf den 10. November angegeben. Der HW 80 gehört dem Gut Sternberg. Am Freitag dachte man dort laut Polizei noch, dass sich ein Mitarbeiter den ausgeborgt hat, Sonnabend wurde dann Anzeige erstattet.