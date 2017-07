Ein besonders ärgerlicher Zwischenfall ereignete sich am Montag in Körchow. Hier musste ein Mann die Entdeckung machen, dass ihm in der Nacht sein Moped gestohlen worden ist. Unbekannte Täter entwendeten das Krad, das unter einem Schleppdach stand. Die Polizei ermittelt. Zuletzt hatten sich Fälle gehäuft, in den Mopeds gestohlen wurden.

von svz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 14:01 Uhr