Unfall bei Bossow : Kradfahrer kollidiert mit Hirsch und stirbt

Zu einem folgenschweren Wildunfall ist es am Samstagmittag in der Schwinzer Heide zwischen Bossow und Alt Schwinz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Kradfahrer gemeinsam mit anderen Kradfahrern auf der Kreisstraße aus Bossow kommend unterwegs, als plötzlich ein Hirch von rechts die Fahrbahn kreuzte und mit dem 52-Jährigen zusammenstieß. Dieser stürzte daraufhin und wurde dabei schwer verletzt. Unter ständigen Reanimationsmaßnahmen wurde der Geschädigte mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Plau am See verbracht. Dort verstarb er jedoch.

erstellt am 12.Aug.2017 | 14:52 Uhr