Kröslin: Hochwertiges Auto von Grundstück gestohlen

21. April 2018, 14:56 Uhr

In der Zeit von 20.04.2018, 20 Uhr bis zum 21.04.2018, 10.30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Grundstück in 17440 Kröslin, Ortsteil Karrin, einen PKW Mercedes.

Bei dem PKW handelte es sich um ein Kabrio der Marke Merceds AMG C63 in der Farbe: rot. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen VG-R63 und einen Zeitwert von ca. 90 000 Euro. Dieses war auf dem Grundstück unter einem Carport abgestellt. Der Besitzer, der während der Tatausübung in seinem Einfamilienhaus schlief, bemerkte den Diebstahl am Morgen und informierte unverzüglich die Polizei.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.