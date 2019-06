Kummerow: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen

von svz.de

12. Juni 2019, 21:47 Uhr

Am 12.06.2019 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 105 nahe der Ortschaft Kummerow ein Verkehrsunfall.

Der 42-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW Skoda die Bundesstraße aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Karnin. Kurz hinter der Ortschaft Kummerow kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem PKW Audi des entgegenkommenden 23-jährigen polnischen Staatsbürgers. Dabei riss das linke Vorderrad des polnischen Fahrzeuges ab und schleuderte gegen den hinter dem Skoda fahrenden PKW Audi eines 51-jährigen.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Insassen des polnischen PKW und des PKW Skoda wurden leichtverletzt in KH in Stralsund und Greifswald gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20 000 Euro.