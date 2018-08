Laage: Einbruch in Supermarkt

von svz.de

13. August 2018, 14:06 Uhr

Am Montagmorgen gegen 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter in den Supermarkt in der Fischteichallee/Ecke Pinnower Str. in Laage ein. Die Täter brachen die Tür zum Gebäude und eine Zwischentür auf und verschafften sich so Zugang zum Kassenbereich. Dort wurde ein Zigarettenträger aufgebrochen und diverse Dosen Tabak bzw. Zigarettenschachteln entwendet. Der finanzielle Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Geschehen gegen 04:00 Uhr in der Fischteichallee/Pinnower Str. geben kann, wird gebeten, die Kripo Bützow, Tel. 038461/4240 zu kontaktieren.