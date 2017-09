Ladendieb in Wismar

von svz.de

erstellt am 13.Sep.2017 | 08:46 Uhr

Ein noch unbekannter Tatverdächtiger wurde durch Ladendetektive in einer Karstadt-Filiale und einem Sportgeschäft in der Altstadt beobachtet. Nachdem er zunächst an Kosmetikartikeln bei Karstadt die Sicherungsetiketten manipuliert hatte entwendete er im Anschluss im Sportgeschäft eine Jacke. Durch die Ladendetektive angesprochen schlug der Tatverdächtige sofort mit einer mitgeführten Sporttasche auf die Detektive ein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung konnte der Tatverdächtige fliehen, ließ jedoch seine Sporttasche zurück. In dieser wurden die entwendete Jacke sowie persönliche Gegenstände aufgefunden. Die Detektive wurden nicht verletzt. Durch die alarmierte Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Erfolg. Der Tatverdächtige wird durch die Detektive als 30-jähriger Südländer beschrieben. Er ist ca. 180 cm groß und hat eine sportliche Figur. Er trug ein weißes Oberteil. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst übernommen.