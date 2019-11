Löcknitz: Frontalzusammenstoß von zwei Autos - fünf Menschen schwer verletzt

von svz.de

30. November 2019, 08:20 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 104 sind am Freitagabend fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann sei wegen gesundheitlicher Probleme in Löcknitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Der 47-Jährige, seine 42-jährige Ehefrau und ihr achtjähriges Kind wurden schwer verletzt, ebenso der Unfallverursacher und seine 62 Jahre alte Mitfahrerin. Die Straße war bis in den späten Abend voll gesperrt. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen waren vor Ort.