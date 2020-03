Loitz: Maskierte rauben Aldi-Markt aus

von Taylan Gökalp

27. März 2020, 06:10 Uhr

Zwei maskierte Männer haben einen Aldi-Markt in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgeraubt. Dabei bedrohten sie am Donnerstagabend eine Mitarbeiterin mit einem Messer, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Die Männer zwangen die Frau mit vorgehaltenem Messer, zur Kasse zu gehen und diese zu öffnen. Anschließend nahmen sie das Geld und flüchteten zu Fuß in Richtung Stadt. Angaben zur Höhe der Beute machte die Polizei nicht.