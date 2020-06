Ludorf: Einbruch in ein Hotel

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

22. Juni 2020, 11:04 Uhr

In der Nacht vom 18.06.2020 zum 19.06.2020 ist es in der Ortschaft Ludorf zu einem Einbruch in ein Hotel gekommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster gewaltsam geöffnet und sind dann in das Hotel eingedrungen. Nachdem die Täter sämtliche Schränke des Hotelflures durchsucht haben, begaben sie sich in ein Büro und durchsuchten auch dort sämtliches Mobiliar. Dabei öffneten die Täter die Büroschränke gewaltsam und entwendeten zwei Geldkassetten, eine rote und eine blaue, sowie eine Spardose in der Form eines Sparschweins. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 1500EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen haben die Beamten des Polizeireviers Röbel die blaue Geldkassette ohne Inhalt wenig später am Fahrbahnrand zwischen Ludorf und Röbel aufgefunden und sichergestellt. Die rote Geldkassette und das Sparschwein sind weiterhin verschwunden.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter 039931 - 848 0 entgegen.