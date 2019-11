Ludwigslust: Gartenlaube durch Feuer schwer beschädigt

von svz.de

11. November 2019, 08:48 Uhr

In Ludwigslust ist eine leerstehende Gartenlaube am frühen Sonntagmorgen durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Feuerwehr und Polizei kamen gegen 02:30 Uhr in einer Gartenanlage im Eichkoppelweg zum Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.