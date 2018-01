Ludwigslust: Kabeldieb kam mit Schubkarre

von svz.de

erstellt am 03.Jan.2018 | 11:34 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Baucontainer in Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag diverse Kabel gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge haben der oder die Täter ihr Diebesgut mit einer Schubkarre abtransportiert. Zuvor waren sie gewaltsam in den Container im Ortsteil Techentin eingedrungen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.