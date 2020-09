Ludwigslust: PKW überschlägt sich - Totalschaden

von Polizeiinspektion Ludwigslust

25. September 2020, 10:45 Uhr

Auf regennasser Straße hat sich am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 39 zwischen Grabow und Winkelmoor ein PKW überschlagen. Die 40-jährige Autofahrerin hatte in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Eintreffende Polizeibeamte befreiten die Fahrerin aus dem Unfallauto. Sie war augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 39 am Unfallort zeitweilig halbseitig gesperrt werden.