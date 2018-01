von svz.de

Auf dem Sportplatz in Lübesse ist am Montagnachmittag ein lebloser Mann entdeckt worden. Ein Anwohner hatte bis zum Eintreffen des Notarztes Wiederbelebungsversuche am 65-Jährigen vorgenommen. Der Notarzt hat wenig später nur noch den Tod des aus dem Ort stammen Mannes feststellen können.