Lüdersdorf: Verkehrsbehinderungen nach Fahrzeugbrand auf der Autobahn 20

von svz.de

07. März 2018, 10:01 Uhr

Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr geriet auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck kurz vor der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Sattelanhänger aus bisher unbekannten Gründen in Brand (siehe Pressemitteilung von 2.05 Uhr).

Der weißrussische Fahrzeugführer eines Sattelschleppers bemerkte während der Fahrt, dass sein Sattelanhänger mit geladenen 23,5 t Aluminiumbarren Feuer gefangen hatte. Ihm gelang es noch rechtzeitig den Sattelschlepper abzukoppeln und so weiteren Schaden zu verhindern. Der Sattelanhänger jedoch brannte fast vollständig aus. Die Ladung wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70 000 Euro.

Die Autobahn musste beidseitig bis gegen 4 Uhr voll gesperrt werden, da zwischenzeitlich ebenfalls eine Gefährdung für den Gegenverkehr bestand. Gegenwärtig bestehen weiterhin Verkehrseinschränkungen. Der Fahrzeugverkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergung des Fahrzeuges kann erst am Vormittag durchgeführt werden. Hierbei wird es erneut zur Sperrung der Richtungsfahrbahn Lübeck kommen.