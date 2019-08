Malchow: 18-Jähriger fährt Betrunken gegen eine Mauer

von svz.de

22. August 2019, 06:23 Uhr

Am 21.08.2019 um 23:10 Uhr befuhr ein 18jähriger junger Mann mit einem PKW VW Golf die Schubertstraße in 17213 Malchow. In einer Linkskurve kam er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Bei dem Fahrzeugführer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Halter in eigener Zuständigkeit geborgen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.