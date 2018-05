Mann in Rostock beraubt

von svz.de

01. Mai 2018, 21:46 Uhr

Ein 58 Jahre alter Mann ist in Rostock am Dienstagabend Opfer einer Raubstraftat geworden. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann in der Warnowallee von zwei Männern angesprochen wurde und es anschließend zu einer Rangelei kam. Die Tatverdächtigen entwendeten dabei die Brieftasche und das Handy des Mannes und flüchteten anschließend in Richtung Ostseeallee. Die Zeugin informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Suche blieb erfolglos.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

zw. 25 und 30 Jahre alt

afroamerikanischer Herkunft

dunkle Hosen, goldbraune Westen

ein Täter trug ein Basecap

Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616, bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.