Mehrere Wohnungseinbruchdiebstähle in Pampow

erstellt am 14.Okt.2017 | 18:01 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in drei Einfamilienhäuser in Pampow ein. In zwei Fällen wurde die Terrassentür aufgebohrt und in einem Fall, nach dem vergeblichen Versuch ein Küchenfenster aufzuhebeln, ein Fenster eingeschlagen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Der Umfang des Stehlgutes kann noch nicht abschließend benannt werden.

Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883 / 6310 zu melden.