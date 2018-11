Möllenhagen: Diebstahl eines Sattelaufliegers samt Ladung

von svz.de

In der Nacht vom 25.11.zum 26.11.2018 wurde in Möllenhagen ein Sattelauflieger entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Tankstellengelände in Möllenhagen begeben und den im hinteren Bereich der Tankstelle geparkten Sattelauflieger durch Aufsatteln mit einer bislang unbekannten Zugmaschine entwendet.

Der entwendete Sattelauflieger der Marke Krone hat eine grüne Bordwand, grüne Hecktüren und eine silberfarbene Plane. Auf der Plane und an den Hecktüren steht in Kreisform bedruckt "KW". Er ist ein Jahr alt und hat einen Wert von ca. 40.000 Euro. Auf der Ladefläche des Sattelschleppers befanden sich 22 OSB-Platten mit einem Gewicht von ca. 22.000kg. Der Wert der Ladung wird ebenfalls auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Somit ist ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro entstanden.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224.