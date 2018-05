Mölschow: Vier Autos stoßen auf Usedom zusammen

von svz.de

04. Mai 2018, 16:21 Uhr

Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß von vier Autos am Freitag in Mölschow auf der Insel Usedom leicht verletzt worden. Um links abzubiegen, hielt ein Mann mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 111 an, wie die Polizei mitteilte. Eine dahinter fahrende Frau bremste ihr Auto demnach ebenfalls ab. Dann sei eine 26-Jährige mit ihrem Auto in die wartenden Wagen gekracht. Hinter ihr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls auf. Die 26 Jahre alte Fahrerin und ihre 59 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 20 000 Euro.