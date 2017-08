Moraas: Pilzsucher irrt kilometerweit durch den Wald

Ein 70-jähriger Pilzsammler hat am Dienstagabend bei Moraas (Kreis Ludwigslust-Parchim) eine groß angelegte Suche von Polizei, Feuerwehr und Fährtenhunden ausgelöst. Der Rentner war kurz nach Mittag zum Sammeln aufgebrochen, hatte sich aber in dem riesigen Waldgebiet südlich der Autobahn 24 verlaufen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Da der Mann auf Medikamente angewiesen ist, meldeten ihn Angehörige sechs Stunden später als vermisst. Mehrere Feuerwehren begannen bei Dämmerung mit der Suche.

Ein Polizeihubschrauber und eine Suchhundestaffel wurden alarmiert. Das Ganze endete glimpflich: Der 70-Jährige kam erschöpft nach etwa zehn Kilometern in Jasnitz aus dem Nadelwald, wo ihn ein Anwohner fand und zurückbrachte.

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:53 Uhr