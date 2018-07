von svz.de

24. Juli 2018, 09:11 Uhr

Bei einem Sturz mit seinem Motorrad ist ein 33-Jähriger am Montagabend in Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der Mann war im Ortsteil Miltzow aus bisher unbekannter Ursache zu Fall gekommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.