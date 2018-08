Müllcontainerbrand in Rostock

von svz.de

02. August 2018, 07:42 Uhr

Am 01.08.2018 um ca. 21:30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Talliner Straße in Rostock aufgrund eines Feuers zum Einsatz. Vermutlich vorsätzlich wurde ein Brand im Bereich von drei Müllcontainern ausgelöst. Diese mit Essensresten befüllten Container brannten vollständig. Das dort befindliche Feuer beschädigte auch einen Teilbereich des Daches an dem angrenzenden Gebäude. Der Sachschaden wird auf ca. 1.600 EUR geschätzt. Ein Verursacher wurde bislang nicht ermittelt.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 / 77070 zu melden.