Mutige Frau verhindert Flucht eines Diebes in Greifswald

von svz.de

22. Oktober 2018, 21:37 Uhr

Ein 34-jähriger Mann hat am Samstag mehrere Kleidungsgegenstände aus einem Modegschäft im Domcenter in Greifswald entwendet. Als eine Mitarbeiterin den Täter während des Diebstahls bemerkte, flüchtete dieser, riss dabei Gegenstände um und schubste andere Personen. Eine mutige Frau im Alter von 25 Jahren stellte sich dem Dieb in den Weg, woraufhin dieser in ihre Richtung schlug. Diese ließ sich jedoch nicht abwenden und konnte den Täter sogar zu Boden bringen. Mithilfe von weiteren Zeugen gelang es ihr, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu fixieren.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Greifswald gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.