Neddemin: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw auf der L35

von svz.de

09. Juni 2020, 20:59 Uhr

Am 09. Juni 2020 gegen 16:40 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Landesstraße 35 von Neubrandenburg in Richtung Altentreptow. Etwa einen Kilometer vor der Ortslage Neddemin bremste die 51-jährige Fahrerin eines PKW VW-Passat ihr Fahrzeug ab, da sie aufgrund von Gegenverkehr nicht an dem vor ihr fahrenden Fahrradfahrer vorbeifahren konnte. Ein nachfolgender, 20jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW-Polo bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf.

Die beiden nachfolgenden Pkw konnte problemlos abbremsen. Der hierauf nachfolgende 31jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel bemerkte die langsam fahrenden Fahrzeuge zu spät und lenkte seinen Pkw in die Leitplanke, um ein Auffahren zu verhindern. Trotz des Ausweichversuchs berührte er den vorausfahrenden Pkw Mini eines 25-jährigen Fahrzeugführers. Es entstand aber kein Sachschaden.

An den drei anderen Fahrzeugenentstand ein Gesamtschaden von 3.000 EUR. Der PKW Opel war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Es kam im Rahmen der Unfallaufnahme zu einer einstündigen halbseitigen Sperrung der Fahrbahn der L35.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.