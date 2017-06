Negast: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin von Auto erfasst

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr kam es in Negast zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Eine 39-jährige beabsichtigte mit ihrem Auto von einem Parkplatz auf die Bundesstraße 194 in Richtung Stralsund abzubiegen. Beim Abbiegen nach rechts übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 79-jährige Radfahrerin, die den örtlichen Radweg aus Richtung Stralsund in Richtung Grimmen befuhr und gerade die Parkplatzausfahrt queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin zu Boden. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden musste.Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

