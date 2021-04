Neu Plestlin: Reiterhof fast vollständig ausgebrannt

Ein Reiterhof in Neu Plestlin im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist bei einem Brand fast vollständig zerstört worden. Bei dem Feuer am Freitagnachmittag entstand ein Sachschaden von etwa 80 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge konnten mehrere Pferde aus den Ställen in Sicherheit gebracht werden. Für zwei Hunde endete das Feuer hing...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.