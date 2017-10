Neubrandenbrug/Waren: Bäckerei-Transporter und Kleinbus gestohlen

von svz.de

erstellt am 23.Okt.2017 | 13:24 Uhr

Transporter und Kleinbusse stehen bei Fahrzeugdieben an der Mecklenburgischen Seenplatte derzeit besonders hoch im Kurs. So wurde am Wochenende in Neubrandenburg wieder ein besonders langes Fahrzeugmodell für eine Bäckerei von einem Grundstück gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Backwaren seien aber nicht mehr im Transporter gewesen.

Außerdem wird weiter nach einem rund 54 000 Euro teuren nagelneuen Kleinbus gefahndet. Das schwarze Fahrzeug hatte ein junger Mann am 18. Oktober eine halbe Stunde vor Feierabend bei einem Händler in Waren an der Müritz für eine Probefahrt ausgeliehen, aber nicht zurückgebracht. Die spätere Suche sei bisher ohne Erfolg geblieben, hieß es am Montag. Der „Kunde“ hatte Papiere vorgelegt, nach denen er 30 Jahre alt sein sollte. Die Überprüfung, ob die kopierten Papiere echt sind, dauere noch an.