Neubrandenburg: Betrüger erbeutet E-Bike mit Smartphone-Attrappe

von dpa

14. Februar 2019, 16:32 Uhr

Ein Betrüger hat sich in Neubrandenburg ein teures Elektrorad mit einer Smartphone-Attrappe ergaunert. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Kunde hatte sich am Mittwoch bei einem Händler für ein E-Bike im Wert von 4400 Euro interessiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Probefahrt auf dem Hof des Händlers wollte der Mann etwas weiter fahren, was er gegen ein Pfand auch durfte. Als der Mann samt E-Rad bis 18.00 Uhr nicht wieder auftauchte, wurde das Pfand, ein Smartphone, genauer untersucht - es habe sich dabei als «täuschend echte Attrappe» erwiesen.