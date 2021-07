Neubrandenburg: Brand einer Lagerhalle

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

18. Juli 2021, 17:23 Uhr

Am 18.07.2021 gegen 04:10 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Brand einer Lagerhalle in der Ortschaft Wilhelmslust. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte aus bisher unbekannter Ursache die Lagerhalle eines ehemaligen Fruchthandels in den Ausmaßen von 80 x 15 x 3,5 Metern.

Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Strasburg, Blumenhagen, Pasewalk, Woldegk und Neuensund konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit 51 Kameraden im Einsatz. THW und Feuerwehrtechnische Zentrale waren ebenfalls vor Ort. Da die Brandursache zurzeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000,-EUR