Neubrandenburg: Diebe stehlen vier Liebhaber-Maschinen bei DDR-Mopedbastler

Gut erhaltene Mopeds aus DDR-Produktion haben Diebe in Neubrandenburg erbeutet. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurden gleich vier restaurierte Kleinkrafträder aus der Garage im Stadtteil Monckeshof gestohlen. Die Täter schlugen demnach in der Nacht zu Donnerstag zu. Es handele sich um drei Simson-Maschinen der Typen „Habicht“, „Star“, „S 51“ sowie ein umgebautes aber ebenfalls restauriertes Kleinmotorrad aus Zschopau.

Da die Liebhaber-Maschinen in einem sehr guten Zustand waren, werde der Schaden auf mindestens 9000 Euro geschätzt. Die Ermittler vermuten, dass die Diebe für den Abtransport Auto und Hänger oder einen Transporter genutzt haben. Die alten Kleinkrafträder werden wegen ihrer robusten Technik und der Geschwindigkeit geschätzt. Damit konnte man im Gegensatz zu heutigen leichten Motorrollern bis zu 70 Stundenkilometer fahren. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zuletzt vereinzelt zu solchen Diebstählen, meist aber „Schwalben“.