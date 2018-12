Neubrandenburg: Diebstahl aus Auto

von svz.de

01. Dezember 2018, 08:39 Uhr

Unbekannte Täter haben am Freitag, 30. November 2018, in der Zeit von 17.45 bis 23.50 Uhr die Scheibe eines in der Lindenhofer Straße, Höhe am Spartenheim, geparkten Pkw Seat eingeworfen und die darin befindliche Handtasche durchsucht und Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden von knapp 300 Euro.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei persönliche Gegenstände nicht im Fahrzeug zurückzulassen. Für Zeugenhinweise rufen Sie bitte die Neubrandenburger Polizei unter 0395/55825224 an.