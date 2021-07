Neubrandenburg: Diebstahl eines Transporters

Am Mittwochmorgen wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg über den Diebstahl eines Firmentransporters im Osten der Stadt informiert. Der Nutzer und Mitarbeiter der Firma ENERCON stellte den Mercedes-Benz Sprinter am 20.07.2021 gegen 15.30 Uhr in der Tibujewstraße ab. Hierin befanden sich diverse Werkzeuge, aber auch Sicherungs- und Digitaltechnik. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.