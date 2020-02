Neubrandenburg: Diebstahl von zwei Nissan X-Trail

von svz.de

27. Februar 2020, 13:57 Uhr

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wurden im Stadtgebiet Neubrandenburg zwei neuwertige Fahrzeuge der Marke Nissan X-Trail entwendet.

In der Zeit vom 26.2.2020, 20.30 Uhr, bis zum 27.2.2020, 3.45 Uhr, wurde ein Nissan X-Trail von einem öffentlichen Parkplatz, direkt vor einem Mehrfamilienhaus in der Kirschenallee auf dem Neubrandenburger Lindenberg, entwendet. Das entwendete Fahrzeug ist erst zwei Monate alt, blau und hat einen Wert von etwa 31.000 Euro.

In der Zeit vom 26.2.2020, 19 Uhr, bis zum 27.2.2020, 8.30 Uhr, wurde der zweite Nissan X-Trail von einem öffentlichen Parkplatz, direkt vor einem Mehrfamilienhaus in der Villejuifer Straße in der Neubrandenburger Oststadt, entwendet. Dieser Nissan ist grau, zwei Jahre alt und hat einen Wert von etwa 22.000 Euro. Das entwendete Fahrzeug hat als Besonderheit eine Blume (Edelweiß) als Aufkleber am hinteren linken Teil des Fahrzeugs.

Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die in Tatortnähe auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55 82 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.