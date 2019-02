Neubrandenburg: Einbruch in Firmengebäude

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

05. Februar 2019, 12:34 Uhr

In der Zeit vom 01.02.2019 16:30 Uhr bis 04.02.2019 07:50 Uhr kam es in der John-Schehr-Str. in Neubrandenburg zu einem Einbruch in ein Firmengebäude, welches sich derzeit im Umbau befindet.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand zerstörten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss und drangen so in das Gebäude ein. Anschließend brachen sie eine Tür zu einem Büro, welches als Material- und Werkzeuglager genutzt wird auf, und entwendeten diverses Werkzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 750,-EUR geschätzt.

Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg im Einsatz. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 zu melden.