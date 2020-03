Neubrandenburg: Fahrlässige Körperverletzung auf einem Spielplatz

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

09. März 2020, 06:14 Uhr

Am 08.03.2020 gegen 16:45 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der Neubrandenburger Südstadt zwischen einem 9-jährigen syrischen Jungen und einem 11-jährigen armenischen Jungen zu einer Rangelei um den Turnbeutel des 9-Jährigen. Im Turnbeutel befand sich ein Küchenmesser. Bei der Rangelei wurde der 11-Jährige am linken Unterarm durch eine Stichwunde verletzt, da das Küchenmesser den Stoff des Turnbeutels durchstieß. Der Geschädigte wurde leichtverletzt mit dem RTW ins Klinikum Neubrandenburg verbracht, wo eine ambulante Behandlung seiner Verletzung erfolgte. Die Eltern der Kinder befanden sich vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen.