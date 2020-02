Neubrandenburg/Neustrelitz: Mehrere Einbruchsdiebstähle

von svz.de

17. Februar 2020, 12:34 Uhr

Am vergangenen Wochenende und zu Wochenbeginn mussten die Polizeibeamten in Neubrandenburg und Neustrelitz mehrere Anzeigen aufgrund von Wohnungseinbruchsdiebstählen verzeichnen.

Zunächst wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Samstagabend, dem 15.02.2020 gegen 21.50 Uhr, zur Anzeigenaufnahme in die Zehdenicker Straße gerufen. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit vom 07.02.2020 bis 15.02.2020 während der Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam die Terrassentür geöffnet und im Inneren sämtliche Schränke nach Wertsachen durchsucht. Zum Stehlgut können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Der vorläufige Sachschaden beträgt derzeit ca. 200 Euro.

In den frühen Morgenstunden des 16.02.2020, gegen 1.30 Uhr alarmierte ein Geschädigter die Beamten, nachdem unbekannte Täter in der Robinienstraße in Neubrandenburg in sein Haus eingedrungen waren. Auch in diesem Fall verschafften sich die Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang in das Reihenhaus. Die Tatzeit kann vom 07.02.2020 bis 16.02.2020 eingegrenzt werden. Der Stehlgutschaden wird derzeit noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50,-EUR.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Hans-Eisler-Straße in Neubrandenburg. Der Geschädigte bemerkte den Einbruch in sein Einfamilienhaus am Nachmittag des 16.02.2020 und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf einen Balkon im Erdgeschoss und öffneten dort gewaltsam ein Fenster. Im Anschluss durchwühlten die Täter im Haus sämtliches Mobiliar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 250 Euro beziffert. Aufgrund der ersten Ermittlungen kann die Tatzeit auf den 12.02.2020 in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr eingegrenzt werden.

Zu zwei weiteren Einbruchsdiebstählen kam es im Stadtgebiet von Neustrelitz. Demnach kam es in der Riefstahlstraße in Neustrelitz am 14.02.2020 gegen 19 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten die Täter ein Fenster, welches zum Innenhof gelegen ist, gewaltsam zu öffnen. Offenbar ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, da sie durch einen Anwohner gestört wurden, welcher mit seinem Hund unterwegs war. Der Anwohner konnte später drei Personen an der Giebelseite des Hauses sehen, die in einen dunklen Pkw stiegen und flüchteten. Der geschädigten Mieterin fielen erst am Sonntagmorgen, dem 16.02.2020 die Beschädigungen an ihrem Fenster auf. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

In der Zeit vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 kam es in der Fürstenberger Straße in Neustrelitz zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtig gelegene Terrassentür und drangen so in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar im Ober- und Untergeschoss nach Wertsachen. Die Täter entwendeten 80 Euro Bargeld.

Am heutigen Montag, dem 17.02.2020 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in die Johanna-Kinkel-Straße in Neubrandenburg gerufen, da es auch dort zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen war. Die Tatzeit kann vom 10.02.2020 bis zum 16.02.2020 eingegrenzt werden. Die Täter entwendeten nach bisherigem Stand Schmuck. Die Stehlguthöhe muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

In allen Fällen haben die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor die Spurensuche und- sicherung durchgeführt und die ersten Ermittlungen aufgenommen.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395- 5582 5224 oder bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 zu melden. Hinweise können im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.