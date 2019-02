von Daniel Möglich

24. Februar 2019, 08:25 Uhr

Ein Ehepaar hat bei einem Spaziergang in Neubrandenburg einen leblosen Mann entdeckt. Polizisten gelang es, den 40-Jährigen am Samstagabend wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in eine Klinik. Was dem 40-Jährigen zugestoßen ist, war zunächst noch unklar.