Neubrandenburg: Unbekannter bricht Geldautomat auf

von Mathis Wentz

02. Dezember 2019, 06:30 Uhr

Ein Unbekannter hat in einer Bank in Neubrandenburg einen Geldautomat aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der Täter betrat am Sonntagabend den Vorraum der Bank und öffnete mit einem Werkzeug den Geldautomat, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Es sei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden. Wie viel Bargeld entwendet wurde, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an.