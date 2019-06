Neubrandenburg: "Unruhige Nacht" im Polizeipräsidium

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

08. Juni 2019, 09:35 Uhr

Eine "unruhige Nacht" hatten einige Anwohner und somit auch die Einsatzbeamten der Einsatzleitstelle und der Polizeireviere des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg vom Freitag zum Pfingstsamstag. Viele Bürger fühlten sich durch ihre Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört und wählten den Notruf der Polizei - in der Zeit von 21:30 Uhr bis 02:30 Uhr allein 25-mal. In vielen Fällen war bereits wieder Ruhe eingetreten als die Einsatzbeamten am Ort der Unruhe eintrafen.



Gegen 00:30 Uhr zum Beispiel wurden die Beamten des Hauptrevieres in Neustrelitz zum Ferienpark Granzow bei Mirow gerufen. Dort stellten sie fünf "Veranstaltungen" fest, die etwas lauter waren. Nach

entsprechender Belehrung kehrte aber jeweils Ruhe ein. Viele Urlauber saßen hier auf ihren Terrassen und haben sich unterhalten.



In Bergen auf Rügen trafen die Beamten des Polizeihauptrevieres dort etwa zum gleichen Zeitpunkt auf eine Gruppe von neun Personen, die im Rotenseepark über eine Bluethooth-Box laut Musik hörten und Alkohol ranken. Auch sie wurden zur Nachtruhe angehalten. Bei der Kontrolle der Personen wurde auch ein 14-Jähriger angesprochen, der bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,04 Promille belegte. Er wurde an seine Eltern übergeben und sein 18-jähriger Freund, der ihm den Alkohol zur Verfügung stellte, erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.