Neubrandenburg: Verkehrsunfall auf der B 192

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

21. August 2020, 20:33 Uhr

Am 21.08.2020, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der B 192 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein PKW VW und ein Schülerbus beteiligt waren. Der Fahrer des VW befuhr die B 192 aus Richtung Penzlin kommend in Richtung Marihn. Der Schülerbus befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 30-jährige Fahrer des VW mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Bus.

Der Busfahrer versuchte mit seinem Fahrzeug nach rechts auszuweichen. Dabei kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und im dort befindlichen Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des Caddy wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Penzlin aus diesem befreit werden. Er erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde mittels RTW ins Klinikum gebracht. Der 40-jährige Beifahrer im Caddy wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach kurzer ambulanter Behandlung wieder nach Hause entlassen.

Die im Bus befindlichen fünf Schüler, welche im Kindes- bzw. Jugendalter sind, und der 58-jährige Busfahrer erlitten keine sichtbaren Verletzungen. Ihnen wurde jedoch geraten, sich trotzdem einem Arzt vorzustellen. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 192 für mehrere Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro