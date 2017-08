Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person kam es am Dienstagabend um 21:50 Uhr in Neubrandenburg. Der 20-jährige Führer eines PKW VW Passat befuhr die Demminer Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum.

Zwischen der Einmündung Pasewalker Straße und der Kreuzung Usedomer Straße wollte ein Fußgänger die Fahrbahn von rechts nach links überqueren. Dies erkannte der Führer des PKW VW Passat zu spät und es kam zum Zusammenstoß mit dem 33-jährigen Fußgänger. Dieser erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Fahrer des PKW musste aufgrund eines Schocks ebenfalls medizinisch versorgt werden.

An dem beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von etwa 12.000,- EUR. Da der VW Passat nicht mehr fahrbereit war, musste er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Die Unfallstelle (Demminer Straße Fahrtrichtung Innenstadt) musste während der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr bis etwa 00:50 Uhr gesperrt werden.

erstellt am 30.Aug.2017 | 07:50 Uhr