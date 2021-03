Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer und drei leicht verletzten Personen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

10. März 2021, 21:55 Uhr

Am 10.03.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Jarmener Straße in Demmin zum Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Jarmener Straße in Demmin und beabsichtigte nach links in die Milzowstraße einzubiegen. Im Fahrzeug befand sich ebenfalls der 9-jährige Sohn der Fahrzeugführerin. Vor dem Abbiegevorgang musste sie jedoch verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 19-Jährige , welche sich mit ihrem PKW hinter der 34-Jährigen befand, zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Im Fahrzeug der 19-Jährigen befand sich deren 8-jährige Schwester. Die 8-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die 19-Jährige und die beiden Insassen des anderen PKW wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Demmin verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.