Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 111

Am des 23.11.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es bei Gützkow zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 80-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die B 111 in Richtung Gützkow. Kurz vor dem Ortseingang Gützkow verpasste dieser, laut Aussage seine Grundstückseinfahrt und wollte deshalb in einer Haltebucht auf der Bun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.