Neubrandenburg: Versuchter Raub und Widerstand gegen Polizisten

von svz.de

20. November 2018, 07:07 Uhr

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in Neubrandenburg zu einem versuchten Raub. Ein 64-jähriger Mann traf in der Fritscheshofer Straße auf drei Jugendliche im Alter von 13, 15 und 17 Jahren. Plötzlich bedrohte der 64-Jährige den 17-Jährigen mit einem Messer. Dieser warf sein Fahrrad hin und wollte flüchten. Als der 64-Jährige das Fahrrad an sich nehmen wollte, hielt der Jugendliche sein Eigentum fest. Nach Hin- und Herziehen ließ der 64-Jährige von dem Fahrrad ab und ging in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Die Jugendlichen folgten ihm in einem sicheren Abstand und informierten die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte dann in einer Arztpraxis gestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und aufgrund des Messers wurde der Mann durchsucht. Dabei leistete er Widerstand. Er versuchte, nach der Pistole eines Polizeibeamten zu greifen, was ihm aber nicht gelang. Der 64-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 558252224 oder jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter der Adresse www.polizei.mvnet.de