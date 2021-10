Neubrandenburg: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am 08.10.2021 gegen 15:05 Uhr kam es in der Ihlenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Radfahrern. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad die Ihlenfelder Straße aus Richtung Sponholzer Straße kommend in Richtung Monckeshof. Hierbei befuhr der den Radweg auf der rechten Fahrbahnseite. Auf Höhe der H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.